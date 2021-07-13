В Китае из-за последствий сильных дождей погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли, еще 10 числятся пропавшими без вести из-за последствий проливных дождей, обрушившихся на северную провинцию Шаньси. Как сообщает Report со ссылкой на "Cиньхуа", об этом заявили в управлении по чрезвычайным ситуациям п

По меньшей мере пять человек погибли, еще 10 числятся пропавшими без вести из-за последствий проливных дождей, обрушившихся на северную провинцию Шаньси. Как сообщает Report со ссылкой на "Cиньхуа", об этом заявили в управлении по чрезвычайным ситуациям провинции.

10 июля сильный ливень обрушился на город Синьчжоу и соседние районы, что привело к наводнениям в поселках Яньтоу и Тайхуай. В результате три человека погибли, еще трое получили травмы.

В воскресенье дожди обрушились на город Цзиньчэн, там выпало почти 270 мм осадков. В результате еще два человека погибли, 10 пропали без вести. Отмечается, что сильные ливни также нанесли ущерб жилым домам.