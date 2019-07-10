В Китае из-за наводнений эвакуированы 77 тыс. человек

Власти Китая эвакуировали более 77 тыс. человек из-за наводнений, вызванных обильными ливнями в регионе.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в среду, 10 июля, сообщает издание "Жэньминь жибао".

Сильные дожди обрушились на центральную, южную и восточную части Китая, в реках и озерах значительно поднялся уровень воды.

Из-за буйства стихии в зоне повышенного риска оказались 1,6 млн человек провинциях Чжэцзян и Цзянси на востоке, Хунань в центральном регионе, Сычуань на юго-западе, Гуйчжоу на юге, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны и городе центрального подчинения Чунцине, расположенном на юго-западе Китая.