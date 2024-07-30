В Китае из-за ливней ввели режим чрезвычайного реагирования

Режим экстренного реагирования ввели в Пекине из-за ливней.

Режим экстренного реагирования ввели в Пекине из-за ливней.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям КНР.

В уведомлении, распространенном ведомством, говорится об опасности наводнений и подтоплений. Населению рекомендовали не покидать дома без нужды, предприятиям и организациям предписано принять меры безопасности.

Аналогичные меры вводятся во всем регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй (Северный Китай) в связи с "интенсивными осадками и возможными паводками".

Ливни продолжаются также во многих других регионах Китая. Активирован режим экстренного реагирования из-за угрозы наводнений в провинциях Гуйчжоу и Юньнань (Юго-Западный Китай). В провинции Хунань (Центральный Китай) прорвало еще одну дамбу, идет частичная эвакуация населения в зоне бедствия. Министерство по чрезвычайным ситуациям и Государственное управление продовольствия и материальных резервов, сообщает Центральное телевидение КНР, выделили провинции Ляонин (Северо-Восточный Китай) материалы для оказания экстренной помощи при стихийных бедствиях.