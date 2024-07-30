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В Китае из-за ливней погибли четыре человека

В Китае из-за ливней погибли четыре человека Четыре человека погибли, трое объявлены пропавшими без вести в результате ливней в окрестностях города Цзысин (провинция Хунань, Центральный Китай).
Другие страны
30 июля 2024 г. 13:22
В Китае из-за ливней погибли четыре человека

Четыре человека погибли, трое объявлены пропавшими без вести в результате ливней в окрестностях города Цзысин (провинция Хунань, Центральный Китай).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

В общей сложности свыше 11 тыс. местных жителей эвакуированы в безопасные места.

Максимальное количество осадков за сутки в Цзысине достигло рекордного уровня - 645 мм, сообщает городской штаб по борьбе с наводнениями и засухой. В окрестностях города разлившимися реками разрушены или повреждены постройки сотен домохозяйств. Движение транспорта по 14 автомобильным дорогам прервано. На борьбу с наводнениями мобилизовано более 5,4 тыс. спасателей.

Высокий уровень опасности объявлен в связи с продолжающейся непогодой в ряде пригородов Пекина. В районах Хуайжоу, Миюнь, Чанпин прервано движение поездов, закрыта часть автомобильных дорог.

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