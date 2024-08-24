В Китае из-за ливней погибли 11 человек

Мощный ливень вызвал серьезные разрушения в городе Хулудао (провинция Ляонин) на северо-востоке Китая.

Мощный ливень вызвал серьезные разрушения в городе Хулудао (провинция Ляонин) на северо-востоке Китая.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Согласно информации, в городе и его окрестностях 11 человек погибли, еще 14 пропали без вести.

Особенно серьезные разрушения произошли в городских уездах Цзяньчан и Суйчжун. Сильно пострадали дороги, линии электропередачи, сети связи, дома и посевы.

По данным властей, стихией были затронуты 188 757 человек, нанесенный ущерб оценивается в 10,3 млрд юаней (около $1,44 млрд). Нарушено движение по 9 шоссе и 210 сельским дорогам, повреждено 187 мостов.