В Китае из района землетрясения в провинции Юньнань эвакуировали 11 тыс. человек

Власти КНР эвакуировали порядка 11 тыс. человек из района землетрясения в городе Баошань провинции Юньнань на юго-западе страны.

Власти КНР эвакуировали порядка 11 тыс. человек из района землетрясения в городе Баошань провинции Юньнань на юго-западе страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета "Синьцзинбао".

По данным местного штаба по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий, для проведения спасательных работ мобилизовано 2,4 тыс. человек. Согласно предварительным подсчетам, в результате землетрясения пострадало порядка 2,8 тыс. зданий.

Компетентные органы приняли экстренные меры для обеспечения безопасности 38 тыс. человек. Для них создано 34 временных убежища.

Согласно предварительным данным, погибших в результате землетрясения нет. Три человека получили легкие травмы, их доставили в ближайшую больницу.

Как сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, во вторник в 35 км к северо-востоку от города Баошань, население которого составляет около 935 тыс. человек, произошло землетрясение магнитудой 5,3. Очаг залегал на глубине 40 км.