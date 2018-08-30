В Китае испытали первый авианосец собственного производства

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Морские испытания первого китайского авианосца собственного производства прошли безопасно и успешно, строительство судна идет в соответствии с намеченным планом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

"В соответствии с планом строительства второй китайский авианосец на днях покинул док судостроительного завода города Далянь для проведения морских испытаний в соответствующей акватории", — заявил представитель ведомства. Он добавил, что в ходе испытаний были проведены тесты по проверке платформы и оборудования военного судна.

По его словам, "в настоящее время работы по строительству второго китайского авианосца проходят в соответствии с графиком, морские испытания прошли безопасно и успешно, поставленные цели были достигнуты".