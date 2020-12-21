О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Китае иероглифами уходящего года стали "эпидемия" и "народ"

В Китае иероглифами уходящего года стали "эпидемия" и "народ" Выражениями года признаны "борьба с бедностью" и "эпидемия коронавируса"
Другие страны
21 декабря 2020 г. 11:16
В Китае иероглифами уходящего года стали эпидемия и народ

Эпидемия" и "народ" признаны иероглифами уходящего года в Китае. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты ежегодного интернет-голосования, организованного при поддержке Государственного центра мониторинга и изучения лингвистических ресурсов КНР.

"Народ" признан иероглифом года по внутренней тематике. Как поясняется в документе по итогам голосования, в уходящем году граждане Китая помогали друг другу, совместно вели борьбу с эпидемией, соблюдали меры безопасности, носили защитные маски и не выходили на улицу ради защиты здоровья общества.

"Эпидемия" стал иероглифом года по международной тематике. В 2020 году мировая обстановка была крайне переменчивой, считают эксперты. Эпидемия коронавируса нового типа внезапно обрушилась на мир, нарушила привычный порядок и уклад жизни, привела к возникновению противоречий и конфликтов.

Выражением года по внутренней тематике стало "борьба с бедностью". Выбор этого символа обусловлен масштабной программой Китая по ликвидации нищеты в 2020 году. Выражением года по международной тематике стало "эпидемия коронавируса", что объясняется пандемией и изменениями в жизни мирового сообщества.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

Россия учтет опыт применения БПЛА в Карабахе в своей программе по вооружениям
Россия учтет опыт применения БПЛА в Карабахе в своей программе по вооружениям
21 декабря 2020 г. 11:46
МИД Азербайджана выразил протест резолюциям парламента Нидерландов
МИД Азербайджана выразил протест резолюциям парламента Нидерландов
20 декабря 2020 г. 17:44
Фото года: сестра целует руку погибшего брата-шехида
ФотоФото года: сестра целует руку погибшего брата-шехида
19 декабря 2020 г. 13:15
За нарушение карантина оштрафованы 2 655 человек
За нарушение карантина оштрафованы 2 655 человек
19 декабря 2020 г. 11:59
В Шуше погиб российский офицер
В Шуше погиб российский офицер
18 декабря 2020 г. 22:42
Сколько должностных лиц нарушили карантинный режим в Азербайджане?
Сколько должностных лиц нарушили карантинный режим в Азербайджане?
18 декабря 2020 г. 15:54
Начались работы по созданию топографической карты Шуши
Начались работы по созданию топографической карты Шуши
18 декабря 2020 г. 14:43
Президент: Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и за счет государства
Президент: Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и за счет государства
18 декабря 2020 г. 13:22
Кабмин Азербайджана о деятельности кафе и ресторанов
Кабмин Азербайджана о деятельности кафе и ресторанов
18 декабря 2020 г. 12:47
В Азербайджане повысили штрафы за нарушение противоэпидемического режима
В Азербайджане повысили штрафы за нарушение противоэпидемического режима
18 декабря 2020 г. 12:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi