В Китае иероглифами уходящего года стали "эпидемия" и "народ"

Выражениями года признаны "борьба с бедностью" и "эпидемия коронавируса"

Эпидемия" и "народ" признаны иероглифами уходящего года в Китае. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты ежегодного интернет-голосования, организованного при поддержке Государственного центра мониторинга и изучения лингвистических ресурсов КНР.

"Народ" признан иероглифом года по внутренней тематике. Как поясняется в документе по итогам голосования, в уходящем году граждане Китая помогали друг другу, совместно вели борьбу с эпидемией, соблюдали меры безопасности, носили защитные маски и не выходили на улицу ради защиты здоровья общества.

"Эпидемия" стал иероглифом года по международной тематике. В 2020 году мировая обстановка была крайне переменчивой, считают эксперты. Эпидемия коронавируса нового типа внезапно обрушилась на мир, нарушила привычный порядок и уклад жизни, привела к возникновению противоречий и конфликтов.

Выражением года по внутренней тематике стало "борьба с бедностью". Выбор этого символа обусловлен масштабной программой Китая по ликвидации нищеты в 2020 году. Выражением года по международной тематике стало "эпидемия коронавируса", что объясняется пандемией и изменениями в жизни мирового сообщества.