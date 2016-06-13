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    В Китае грузовой поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие

    В результате ЧП разрушенными оказались пять домов

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Три человека пострадали и один пропал без вести после того, как грузовой поезд сошёл с рельсов на юго-западе Китая, сообщает Report со ссылкой на телеканал CCTV.‬

    "Три человека пострадали, один пропал без вести после того, как грузовой поезд сошёл с рельсов в провинции Сычуань", - сообщается на официальной странице телеканала в Twitter. ‬

    По данным CCTV, в результате ЧП разрушенными оказались пять домов. ‬Что стало причиной аварии пока неизвестно. ‬

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