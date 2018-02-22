В Китае грузовое судно затонуло после столкновения с пассажирским

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Столкновение грузового и пассажирского судов произошло в четверг ночью у побережья южной китайской провинции Гуандун.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об сообщает шанхайский информационный портал "Пэнпай".

Пять человек с грузового судна, которое затонуло после удара, оказались в воде, трое из них были спасены, еще два члена экипажа пока числятся пропавшими без вести.

Грузовое судно, зарегистрированное в провинции Хайнань, перевозило стальные листы. На борту пассажирского судна, которое получило незначительные повреждения, на момент аварии находились более 970 человек и 140 транспортных средств.

Оно благополучно пришвартовалось в порту города Чжаньцзян. О пострадавших среди пассажиров информации не поступало.Операция по спасению двух человек с грузового судна продолжается.