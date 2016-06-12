​В Китае грузовик раздавил микроавтобус, погибли 6 человек

Баку. 12 Июня. REPORT.AZ/ Грузовик раздавил микроавтобус в китайской провинции Цзянси, погибли шесть человек.

Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел утром в уезде Хуэйчан городского округа Ганьчжоу.

Грузовик, по неустановленным пока причинам, опрокинулся на шоссе и раздавил микроавтобус, ехавший по этой дороге. Все пассажиры микроавтобуса погибли.

В настоящий момент ведется расследование причин ДТП.