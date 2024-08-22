В Китае гражданина Японии обвинили в шпионаже

Китайские органы прокуратуры возбудили в отношении гражданина Японии уголовное дело по подозрению в шпионской деятельности.

Китайские органы прокуратуры возбудили в отношении гражданина Японии уголовное дело по подозрению в шпионской деятельности.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Недавно органы прокуратуры КНР в соответствии с законом возбудили уголовное дело в отношении гражданина Японии по подозрению в шпионаже", - сказала дипломат.

Согласно информации, подозреваемый является сотрудником японской фармацевтической компании Astellas Group.