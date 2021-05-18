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В Китае эвакуировали 350-метровый небоскреб

В Китае эвакуировали 350-метровый небоскреб Власти китайского города Шэньчжэнь эвакуировали во вторник 350-метровый небоскреб из-за зафиксированных в здании вибраций конструкции.
Другие страны
18 мая 2021 г. 19:32
В Китае эвакуировали 350-метровый небоскреб

Власти китайского города Шэньчжэнь эвакуировали во вторник 350-метровый небоскреб из-за зафиксированных в здании вибраций конструкции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило МЧС города.

МЧС проверило данные с сейсмологических станций - в указанное время в городе не было зафиксировано подземных толчков.

К настоящему времени находившиеся внутри здания люди эвакуированы, оно опечатано, вход в небоскреб и въезд на парковку закрыты. На место прибыли полиция и спасательные службы. Здание проверяют специалисты.

Небоскреб "Сайгэ даша" был построен в 2000 году. Его высота составляет 355,8 метра (без учета антенны - 292 метра). В здании насчитывается 75 надземных этажей и 4 подземных уровня.

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