В Китае экс-главу крупной госкомпании исключили из партии за коррупцию, его активы арестованы

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Бывший секретарь партийного комитета, председатель правления крупнейшей в Китае компании по управлению активами China Huarong Asset Management Co., Ltd Лай Сяоминь исключен из партии за серьезное нарушение партийной дисциплины и законодательства.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении центральной комиссии по проверке дисциплины Компартии Китая.

Постоянный комитет Центральной комиссии по проверке дисциплины по итогам проведенного расследования принял решение исключить Лай Сяомина из партии, государственный комитет по надзору же принял решение снять Лай Сяомина с публичной должности. Все его активы, нажитые незаконным путем, будут конфискованы.

Отмечается, что все документы о правонарушениях Лай Сяомина направлены в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

В ходе расследования центральной комиссии по проверке дисциплины удалось выявить, что Лай Сяомин серьезно нарушил политическую дисциплину и правила. Отмечается, что он участвовал в различных политических авантюрах, способствовал продвижению по служебной лестнице отдельных лиц, препятствовал проведению инспекций и проверок. Бывший глава China Huarong принимал дорогие подарки, в том числе и крупные денежные суммы, нелегально организовывал банкеты в дорогих ресторанах и клубах, использовал служебное положение в личных интересах.