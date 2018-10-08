В Китае экс-главу Интерпола подозревают в коррупции

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Экс-президент Интерпола, заместитель министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэй подозревается во взяточничестве и других преступлениях, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Как говорится в опубликованном сегодня сообщении министерства общественной безопасности КНР, в его отношении проводится проверка.

"Член Госсовета КНР, глава партийного комитета министерства общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи во время заседания парткома ведомства утром 8 октября сообщил, что Мэн Хунвэй подозревается в получении взяток и совершении других преступлений. В его отношении ведется проверка Государственного надзорного комитета", - говорится в документе.