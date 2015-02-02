В Китае два члена религиозной секты казнены за убийство

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Два члена религиозной секты "Церковь всемогущего бога" были казнены в Китае за убийство женщины, сообщает Report со ссылкой на Синьхуа.

Всего по делу проходили пять человек, один из которых был приговорен судом города Яньтай (провинция Шаньдун, Восточный Китай) к пожизненному заключению, еще двое - к лишению свободы сроком на 7 и 10 лет.

Жертва была избита до смерти в мае 2014 года в одном из ресторанов McDonald's в шаньдунском городе Чжаоюань за то, что отказалась дать номер своего мобильного телефона сектантам, зазывавшим новых членов в свою организацию.

"Церковь всемогущего бога" ("Цюаньнэншэнь цзяо"), которую также называют "Восточная молния" ("Дунфан шаньдянь"), была основана в начале 1990-х годов в провинции Хэнань (Центральный Китай) местным жителем Чжао Вэйшанем, который провозгласил свою жену Ян Сянбинь "вторым воплощением Христа". Члены группы неоднократно обвинялись в нарушениях закона, в том числе грабежах и убийствах.