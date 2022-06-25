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В Китае два человека погибли в результате падения электромобиля с третьего этажа

В Китае два человека погибли в результате падения электромобиля с третьего этажа Два человека погибли в результате падения электромобиля Nio с третьего этажа офиса компании-производителя в Шанхае.
Другие страны
25 июня 2022 г. 09:11
В Китае два человека погибли в результате падения электромобиля с третьего этажа

Два человека погибли в результате падения электромобиля Nio с третьего этажа офиса компании-производителя в Шанхае.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, инцидент произошел во время тест-драйва автомобиля. Жертвами аварии стали два сотрудника-испытателя, находившиеся за рулем. В какой-то момент они потеряли управление автомобилем, после чего машина разбила окна и упала на землю.

Nio подтвердила произошедшее, уточнив, что один из погибших был ее сотрудником, второй - техником одного из партнеров компании.

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Версия на английском языке 2 dead after Nio car falls from third floor of headquarters building in Shanghai

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