В Китае два человека погибли в результате падения электромобиля с третьего этажа

Два человека погибли в результате падения электромобиля Nio с третьего этажа офиса компании-производителя в Шанхае.

Два человека погибли в результате падения электромобиля Nio с третьего этажа офиса компании-производителя в Шанхае.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, инцидент произошел во время тест-драйва автомобиля. Жертвами аварии стали два сотрудника-испытателя, находившиеся за рулем. В какой-то момент они потеряли управление автомобилем, после чего машина разбила окна и упала на землю.

Nio подтвердила произошедшее, уточнив, что один из погибших был ее сотрудником, второй - техником одного из партнеров компании.