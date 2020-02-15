В Китае для борьбы с коронавирусом в Хубэе мобилизовали 25,6 тыс. медиков

Борьба со вспышкой нового коронавируса в провинции Хубэй в центральной части Китая вступила на решающую стадию, все прочие регионы страны направили туда для поддержки уже более 25,6 тыс. медицинских работников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщил в субботу замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ван Хэшэн.

"Благодаря непрерывным усилиям и решительным мерам нам удалось с большой эффективностью снизить пик заболевания, ослабить распространение вируса", - рассказал он на пресс-конференции.

По словам чиновника, на текущий момент в городе Ухане, откуда началось распространение вызываемого вирусом заболевания, работают примерно 80% всех врачей, мобилизованных из других частей Китая.