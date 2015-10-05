В Китае число жертв тайфуна возросло до шести человек, еще 215 ранены

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В южнокитайской провинции Гуандун шесть человек погибли, 215 получили ранения различной степени тяжести из-за тайфуна "Мучжигэ". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, власти провинции в экстренном порядке эвакуировали 30 тыс. человек.

"Мучжигэ" стал самым разрушительным тайфуном с 1949 года.

Власти города Гуанчжоу (провинция Гуандун) отмечают, что вечером 4 октября порядка 410 тыс. семей остались без электричества, еще 480 тыс. - без воды. За ночь сотрудники коммунальных служб восстановили подачу электричества и воды в полном объеме.

Непростая ситуация сложилась и в Гуанси-Чжуанском автономном районе (Южный Китай), где тайфун "Мучжигэ" затронул 870 тыс. человек, 52 тыс. жителей района были эвакуированы. В связи с тайфуном правоохранительные органы и спасатели переведены на усиленный режим работы.

Тайфун "Мучжигэ" 4 октября обрушился на южные китайские провинции Гуандун и Хайнань. По данным Государственного метеорологического управления КНР, в центральных и западных районах провинции Гуандун выпало более 100 мм осадков, в районе мегаполиса Шэньчжэнь этот показатель превысил 249 мм. Скорость порывов ветра достигает в окрестностях отдельных населенных пунктов 67,2 м/с.