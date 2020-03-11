В Китае число жертв обрушения отеля достигло 26

Число жертв обрушения отеля в китайской провинции Фуцзянь увеличилось до 26 человек, еще три человека по-прежнему находятся под завалами.

Как передает Report, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

"Из-под завалов удалось вытащить 68 человек, из них 26 человек погибли, ведутся поиски еще трех человек", - сообщил телеканал.

Здание отеля Xinjia Express обрушилось 7 марта в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу. Гостиница располагалась в шестиэтажном здании и открылась в июне 2018 года, в ней было 80 номеров. По предварительным данным, под завалами оказался 71 человек, не считая девяти человек, которым удалось самостоятельно выбраться. После начала эпидемии коронавируса отель использовался в качестве места карантина для лиц, имевших тесный контакт с зараженными коронавирусом COVID-19.