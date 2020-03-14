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В Китае число жертв коронавируса приблизилось к 3,2 тыс человек

В Китае число жертв коронавируса приблизилось к 3,2 тыс человек

Число жертв коронавируса нового типа в Китае за минувшие сутки увеличилось на 13 человек, число заразившихся возросло на 11, еще 1 430 человек вылечены и выписаны из больниц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

По его данным, общее число заболевших в Китае достигло 80 824 человек, выздоровели 65 541, умерли 3 189.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй).

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