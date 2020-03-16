​В Китае число жертв коронавируса превысило 3,2 тысячи

Число жертв коронавируса нового вида в Китае за минувшие сутки увеличилось на 14, число заразившихся возросло на 16, еще 838 человек вылечены и выписаны из больниц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

По его данным, общее число заболевших в Китае достигло 80 860 человек, выздоровели 67 490, умерли 3 213.

Отметим, что власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй).