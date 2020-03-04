​В Китае число жертв коронавируса достигло почти 3 000 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 270, из них 2 981 пациент скончался, почти 50 тысяч излечились и выписаны из больниц.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 270 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 27 433 человека (6 416 человек находятся в тяжелом состоянии), 49 856 человек выписаны из больниц, 2 981 скончался", - говорится в сообщении госкомитета.

За последние сутки по всей стране были выявлены 119 новых случаев заражения, из больниц выписали 2 652 человека, скончались 38 (из них 37 – в провинции Хубэй), зарегистрировано еще 143 случая с подозрением на коронавирус.