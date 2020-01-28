В Китае число заразившихся новым коронавирусом достигло 4515 ОБНОВЛЕНО

Число жителей КНР, заразившихся новым коронавирусом, во вторник достигло 4515.

Как передает Report, об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на китайские власти.

Ранее информационный портал "Ванъи" со ссылкой на официальные данные китайских регионов сообщил о 4477 зараженных. Число летальных исходов составило 106.

По данным Agence France-Presse, за минувшие сутки в провинции Хубэй умерли еще 24 заболевших. Там же был зарегистрирован 1291 новый случай заражения.

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Число умерших от нового коронавируса в Китае возросло до 106, зарегистрировано около 1,3 тысяч новых случаев заражения.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

Ранее информационный портал "Ванъи" со ссылкой на официальные данные китайских регионов сообщал, что число жителей КНР, заразившихся пневмонией нового типа, утром 28 января достигло 2 тыс. 889 человек. Число летальных исходов составляло 82.

Среди административно-территориальных единиц первое место по числу выявленных заболеваний по-прежнему занимает Хубэй (1423 случаев) и административный центр этой провинции город Ухань. Далее следуют провинции Гуандун (151 случай), Чжэцзян (128 случаев) и Хэнань (128 случаев). В Пекине выявлено 80 инфицированных, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - 21 случай.