В Китае число зараженных коронавирусом иностранцев достигло 29

Число случаев заражения иностранных граждан в Китае новым типом коронавируса достигло 29, 18 из них уже излечились и выписаны из больниц.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель ответственного секретаря Госсовета КНР Дин Сянъян.

По состоянию на 18:00 (14:00 по Баку) 19 февраля, на территории Китая зарегистрировано 29 случаев заражения коронавирусом иностранных граждан, 18 из них выздоровели и выписаны из больниц, двое скончались, девять человек продолжают лечение.

Д.Сянъян подчеркнул, что китайская сторона уделяет большое внимание обеспечению безопасности жизни и здоровья иностранных граждан, находящихся в Китае, а также оперативно передает информацию о подтверждённых случаях заражения посольствам и консульствам всех соответствующих стран.

При этом и МИД КНР, и другие ведомства не сообщают гражданства тех, кто заразился.