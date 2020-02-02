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В Китае число умерших от коронавируса увеличилось до 304

В Китае число умерших от коронавируса увеличилось до 304

Число зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае составило 13 846 человек, умерли 304 жителя страны. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщил в воскресенье информационный портал "Ванъи" со ссылкой на данные региональных властей.

Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах. 

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Согласно обновленным данным, первое место по числу выявленных заболеваний продолжает занимать Хубэй (9074 случаев инфицирования и 294 погибших) и административный центр этой провинции город Ухань (4109 заболевших и 224 умерших). Далее следуют провинции Чжэцзян (599 заболевших), Гуандун (535 инфицированных) и Хэнань (422 случая заражения, два со смертельным исходом).

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