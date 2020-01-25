​В Китае число умерших от коронавируса превысило 40 человек

Число умерших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло с 24 до 39.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости,об этом пишет Global Times со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось, что число зараженных в Китае составило около 900 человек, 26 пациентов умерли, из них 24 - на территории провинции Хубэй, двое - за ее пределами.

Таким образом, общее число скончавшихся достигает 41.

По данным газеты, все умершие - жители города Ухань провинции Хубэй. Всего, согласно газете, в провинции заражены 729 человек.