 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Китае число погибших при ДТП с автобусом достигло 12 человек

    Расследование ДТП продолжается

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Число жертв аварии с участием автобуса и легкового автомобиля в автономном районе Внутренняя Монголия в Китае достигло 12 человек.

    Как передает Report, об этом сoобщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

    Инцидент произошел вечером в субботу в округе Хулун-Буир. Ранее сообщалось о девяти жертвах и четырех тяжелораненых.

    По последним данным властей, трое из четырех пострадавших, находившихся в критическом состоянии, скончались утром в воскресенье. Кроме этого, еще девять человек получили менее серьезные травмы.

    Расследование ДТП продолжается.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi