В Китае число погибших при ДТП с автобусом достигло 12 человек

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Число жертв аварии с участием автобуса и легкового автомобиля в автономном районе Внутренняя Монголия в Китае достигло 12 человек.

Как передает Report, об этом сoобщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел вечером в субботу в округе Хулун-Буир. Ранее сообщалось о девяти жертвах и четырех тяжелораненых.

По последним данным властей, трое из четырех пострадавших, находившихся в критическом состоянии, скончались утром в воскресенье. Кроме этого, еще девять человек получили менее серьезные травмы.

Расследование ДТП продолжается.