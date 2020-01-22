В Китае число погибших от нового коронавируса достигло девяти человек - ОБНОВЛЕНО

Число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти человек, выявлено 440 подтвержденных случаев заражения.

Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции в среду заместитель главы государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь.

"По состоянию на данный момент, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в китае достигло 440, девять человек скончались", - заявил Ли Бинь.

***05:12

Число заболевших коронавирусом нового типа в КНР достигло 324 человек. Такие данные опубликовало в среду Центральное телевидение Китая, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации ТВ, инфицированные были выявлены в 14 регионах страны.

Большинство случаев - 270 - было зарегистрировано в провинции Хубэй, административным центром которой является город Ухань, еще 17 отмечено в провинции Гуандун на юге страны, 10 - в Пекине, шесть в Шанхае, по пять в восточной провинции Чжэцзян и городе центрального подчинения Чунцине (юго-запад).