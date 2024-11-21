В Китае чиновника впервые исключили из Компартии за взятки криптовалютой

Бывшего директора департамента научно-технического надзора комиссии по регулированию ценных бумаг Китая Яо Цяня исключили из рядов Коммунистической партии Китая (КПК) и уволили с государственной должности за использование криптовалют для получение взяток.

Бывшего директора департамента научно-технического надзора комиссии по регулированию ценных бумаг Китая Яо Цяня исключили из рядов Коммунистической партии Китая (КПК) и уволили с государственной должности за использование криптовалют для получение взяток.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

Это первый подобный случай в Китае.

"Яо Цянь отвернулся от первоначальной миссии, не интересовался политикой, жаждал пустой славы, считая себя специалистом в области финансовых технологий, в личных интересах поддерживал конкретных поставщиков услуг," - говорится в заявлении, опубликованном на сайте надзорного органа.

По результатам проверки выяснилось, что он злоупотреблял надзорными полномочиями и служебным положением, помогал организациям получать неправомерные выгоды при ведении бизнеса, закупках программного и аппаратного оборудования, а также получал взятки виртуальными валютами. Его дело передано в прокуратуру для дальнейшей проверки и привлечения к уголовной ответственности.