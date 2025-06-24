В Китае чиновника приговорили к смертной казни за взятки почти на $15 млн

Суд в Китае приговорил бывшего зампредседателя комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) провинции Хунань Дай Даоцзиня к смертной казни за взяточничество.

Суд в Китае приговорил бывшего зампредседателя комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) провинции Хунань Дай Даоцзиня к смертной казни за взяточничество.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Обвиняемый Дай Даоцзинь был приговорен к смертной казни за взяточничестве с отсрочкой исполнения на два года, пожизненному лишению политических прав и конфискации всего личного имущества", - сообщил телеканал.

Кроме того, незаконно полученное чиновником имущество и доходы от него должны быть переданы в государственную казну, а в случае недостатка подлежат дальнейшему взысканию.

Отмечается, что он использовал служебное положение на различных должностях в корыстных целях, напрямую или через своих родственников "незаконно принял финансовые и материальные ценности на общую сумму более 107 млн юаней (около $14,9 млн)". После ухода в отставку Дай Даоцзинь, используя бывшие связи, незаконно получил еще ценностей на сумму 3,66 млн юаней (около $510 тыс.).