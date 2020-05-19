​В Китае четыре человека погибли при землетрясении

Четыре человека погибли, 23 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5.0, которое произошло в провинции Юньнань на юго-западе Китая.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении правительства провинции.

Подземные толчки были зафиксированы в понедельник вечером в 21:47 по местному времени (17:47 бакинское время) в уезде Цяоцзя городского округа Чжаотун, где проживают более 5.5 миллиона человек. Эпицентр землетрясения находился на глубине 8 километров.

После землетрясения местные власти оперативно организовали спасательные работы, жители, находившиеся в поврежденных зданиях, были эвакуированы в безопасные места. Число эвакуированных пока не сообщается.

Отмечается, что многих людей землетрясение застало на улице, в магазинах, в школах, и так как провинция Юньнань расположена в сейсмоопасном регионе, местные жители знают, что необходимо делать: они либо укрылись в наиболее безопасных местах, любо оперативно вышли из помещений.

Школьники, которые вечером были на занятиях, организованно и в соответствии с изученным в ходе регулярно проводимых учений регламентом покинули классы за минуты. Поэтому несмотря на то, что землетрясение произошло довольно поздно вечером, удалось избежать большого числа жертв.