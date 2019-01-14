В Китае человек с ножом напал на прохожих

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Один человек погиб, ещё 19 получили ранения в результате нападения мужчины с ножом в китайском городе Фучжоу.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщает информационное агентство China News.

Инцидент произошёл в понедельник примерно в 21:00 по местному времени (16:00 GMT +5). Вооружённый ножом мужчина напал на людей на улице, после чего прыгнул в реку.

Изначально в результате нападения пострадали 20 человек, но позже один скончался. Подозреваемый в нападении – мужчина 48 лет. Предполагается, что мотивом стала бытовая ссора.

Напомним, что ранее в результате обрушения шахты в Китае погибли 19 человек.