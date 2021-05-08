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В Китае более 70 тыс. человек оказались в зоне бедствия из-за сильных дождей

В Китае более 70 тыс. человек оказались в зоне бедствия из-за сильных дождей Служба спасения уже эвакуировала более 1,8 тыс. жителей провинции Хунань
Другие страны
8 мая 2021 г. 09:26
В Китае более 70 тыс. человек оказались в зоне бедствия из-за сильных дождей

Свыше 70 тыс. человек оказались в зоне бедствия в провинции Хунань в Центральном Китае из-за мощных проливных дождей и угрозы возникновения крупных наводнений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его сведениям, ливни прошли в 18 городах и уездах региона, где служба спасения уже эвакуировала более 1,8 тыс. жителей. Как уточнила местная метеорологическая служба, уровень воды в некоторых реках поднялся на один-шесть метров.

Администрация провинции не рекомендует гражданам находиться около крупных водоемов и в низинах. Служба экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации регулярно патрулирует наиболее опасные участки. Одновременно ведется работа по предотвращению локальных ЧП и возможного ущерба от стихийного бедствия.

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