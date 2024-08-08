В Китае более 62 тыс. человек арестовали в ходе кампании по упорядочению рынка

Более 62 тыс. человек, подозреваемых в различных нарушениях, арестованы в Китае за шесть месяцев в ходе общенациональной кампании по упорядочению рынка.

Более 62 тыс. человек, подозреваемых в различных нарушениях, арестованы в Китае за шесть месяцев в ходе общенациональной кампании по упорядочению рынка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в официальном сообщении Верховной народной прокуратуры КНР.

"Специальная кампания, начатая Верховной народной прокуратурой в феврале, позволила добиться заметного прогресса в поддержании порядка на рынке и улучшении бизнес-среды", - указывается в документе. За первые шесть месяцев года, отмечается далее, более 62 тыс. человек были обвинены в "нарушении рыночного порядка", что на 36,5% больше, чем в 2023 году.

К ответственности, в частности, привлечены 5827 руководителей и ответственных работников частных предприятий, которым инкриминируется "растрата и взяточничество". Это на 41,1%, подсчитали органы прокуратуры, больше, чем за тот же период прошлого года. Еще 8894 человека были обвинены в нарушении прав интеллектуальной собственности, что почти наполовину превышает предыдущий показатель. Прокуратуры также усилили надзор за правоохранительными и судебными органами, чтобы "пресечь злоупотребления властью в гражданских и деловых спорах".

Верховная народная прокуратура курировала 24 громких дела, в которых оказались замешаны как государственные, так и частные предприятия.