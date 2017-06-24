В Китае в результате схода оползня погибли 5 человек, 120 пропали без вести - ОБНОВЛЕНО 2

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек погибли, 120 числятся пропавшими без вести в результате схода оползня на деревню Синьмо в районе города Деси (юго-западная провинция Сычуань). Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, более 60 жилых домов оказались завалены горной породой.

Ранее власти провинции сообщали, что число пропавших без вести может составлять до 200 человек. По данным спасателей, объем сошедшей массы составил 18 млн куб м.

Отмечается, что удалось спасти три человека.

В район бедствия прибыли военнослужащие, специальная техника и сотни спасателей. Их работа осложнена продолжающимися осадками.

***10:25

Пропавшими без вести после схода оползня в китайской провинции Сычуань считаются 141 человек. Как передает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает местное издание Женьминь жибао.

Поиски на месте бедствия пока не дают результатов.

По словам пресс-секретаря правительства региона, после нескольких часов поисково-спасательных работ из-под массы горных пород удалось извлечь только двух человек. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился ускорить спасательные мероприятия.

Ранее сообщалось о 100 пропавших.

Оползень сошел вблизи одной из деревень провинции ранним утром в субботу. По предварительным данным, под завалами остались около 46 домашних хозяйств.

***06:09

Свыше 100 жителей одной из деревень в районе города Деси (юго-западная провинция Сычуань) в субботу утром оказались погребены под завалом в результате схода оползня.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщил портал "Чжунго синьвэньван".

Инцидент произошел утром в субботу. Оползень накрыл около 40 домов.

На место происшествия направлены группы спасателей, кареты скорой помощи и полиция. Число пострадавших уточняется.