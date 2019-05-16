​В Китае автомобиль въехал в прохожих, погибли три человека

Три человека погибли в результате наезда автомобиля на прохожих в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщается, что на одном из перекрёстков города водитель автомобиля потерял контроль над управлением и въехал в прохожих.

В результате три человека погибли, остальные пострадавшие, количество которых не уточняется, были госпитализированы.

Полиция задержала водителя автомобиля, им оказался 23-летний молодой человек. По предварительным данным, мужчина потерял контроль над управлением из-за неожиданного приступа болезни. О каком заболевании идёт речь, не уточняется.