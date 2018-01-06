В Китае арестованы восемь человек по обвинению в терроризме

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы города Санья арестовали восемь человек, обвиняемых в экстремизме и планировании терактов. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу со ссылкой на местные власти сообщил информационный портал Sina.

Полиция организовала специальную рабочую группу, которая займется расследованием этого дела. По данным следствия, обвиняемые занимались распространением в социальных сетях видеороликов экстремистского содержания. Возраст арестованных - от 18 до 36 лет, всем им грозит наказание в соответствии с китайским законодательством.

За участие в экстремистской или террористической деятельности в КНР полагаются различные меры наказания - от штрафов, конфискации имущества и различных сроков лишения свободы до смертной казни.