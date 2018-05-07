В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Власти города Уань провинции Хэбэй отправили под арест по подозрению в совершении уголовных преступлений женщину, которая прославилась на всю страну тем, что потратила миллионы на усыновление 118 детей, и постановили закрыть ее частный детский дом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают местные СМИ.

Ли Лицзюнь, которая называла себя миллионером, начала усыновлять детей в 1996 году и основала свой частный приют "Деревня любви" в 2007 году. СМИ сообщают, что женщина усыновила 118 сирот. Ее деятельность активно освещалась в средствах массовой информации, благодаря чему она прославилась на всю страну.

По заявлению полиции, став популярной, хозяйка приюта начала использовать благотворительность для личного обогащения, получила большие суммы денег из бюджета, а также от филантропов. Полиция завила, что она подозревается в использовании усыновленных детей для угроз и запугивания местных чиновников.

Женщина подозревается в совершении целого ряда преступлений, в том числе шантаж, и нарушении общественного порядка. Полиция заморозила более 20 миллионов юаней (3,1 миллиона долларов) и более 20 тысяч долларов на ее банковском счету. Власти также выяснили, что в ее владении находилось множество недвижимой собственности и роскошные автомобили.

Кроме того, появились сообщения о том, что в приюте могли находиться похищенные дети. В связи с чем, полиция взяла образцы крови, а также отпечатки пальцев детей, чтобы провести проверку по базе данных пропавших.