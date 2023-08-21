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В Китае арестовали второго за месяц предполагаемого американского шпиона

В Китае арестовали второго за месяц предполагаемого американского шпиона Министерство нацбезопасности (МНБ) Китая арестовало 39-летнего госслужащего, которого власти подозревают в работе на ЦРУ США. Это уже второй арест предполагаемого американского шпиона за месяц.
Другие страны
21 августа 2023 г. 13:25
В Китае арестовали второго за месяц предполагаемого американского шпиона

Министерство нацбезопасности (МНБ) Китая арестовало 39-летнего госслужащего, которого власти подозревают в работе на ЦРУ США. Это уже второй арест предполагаемого американского шпиона за месяц.

Как передает Report, об этом со ссылкой на заявление министерства в WeChat сообщает South China Morning Post.

Власти утверждают, что подозреваемый по фамилии Хао был завербован ЦРУ, когда подавал на американскую визу, будучи студентом в Японии. Тогда же он познакомился с неким Тедом, гражданином США, и Ли Цзюнем, гражданином КНР, который уже работал на ЦРУ. Вместе они убедили Хао работать на американскую разведку. Шпионскую деятельность, по версии китайских властей, Хао начал осуществлять сразу после возвращения в Китай и трудоустройства в одно из министерств страны. Он якобы несколько раз встречался с представителями ЦРУ в Китае, чтобы передать им собранную информацию и получить денежное вознаграждение.

10 августа МНБ объявило об аресте подозреваемого в работе на ЦРУ. Им оказался 52-летний сотрудник государственного оборонно-промышленного предприятия, который, как и Хао, в свое время учился за рубежом - в Италии, где также во время обучения был завербован Центральным разведывательным управлением.

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Версия на английском языке China arrests second suspected US spy for this month

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