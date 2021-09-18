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В Китае 6 человек погибли, 13 получили ранения в результате ДТП

В Китае 6 человек погибли, 13 получили ранения в результате ДТП Не менее шести человек погибли, еще 13 получили ранения и травмы в результате наезда легкового автомобиля в пятницу на придорожную торговую палатку в городе Хуэйчжоу провинции Гуандун на юге Китая.
Другие страны
18 сентября 2021 г. 09:42
В Китае 6 человек погибли, 13 получили ранения в результате ДТП

Не менее шести человек погибли, еще 13 получили ранения и травмы в результате наезда легкового автомобиля в пятницу на придорожную торговую палатку в городе Хуэйчжоу провинции Гуандун на юге Китая.

Как сообщает Report cсо ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в субботу местные правоохранительные органы.

Как уточняется в заявлении, распространенном управлением полиции района Хуэйян города Хуэйчжоу, ДТП произошло в пятницу в 17:38. После того как транспортное средство врезалось в торговый объект, произошло возгорание.

Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу. 30-летний водитель машины задержан, ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Çində ağır yol qəzasında 6 nəfər həlak olub, 13 nəfər yaralanıb  

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