В Китае 6 человек погибли, 13 получили ранения в результате ДТП

Не менее шести человек погибли, еще 13 получили ранения и травмы в результате наезда легкового автомобиля в пятницу на придорожную торговую палатку в городе Хуэйчжоу провинции Гуандун на юге Китая.

Не менее шести человек погибли, еще 13 получили ранения и травмы в результате наезда легкового автомобиля в пятницу на придорожную торговую палатку в городе Хуэйчжоу провинции Гуандун на юге Китая.

Как сообщает Report cсо ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в субботу местные правоохранительные органы.

Как уточняется в заявлении, распространенном управлением полиции района Хуэйян города Хуэйчжоу, ДТП произошло в пятницу в 17:38. После того как транспортное средство врезалось в торговый объект, произошло возгорание.

Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу. 30-летний водитель машины задержан, ведется следствие.