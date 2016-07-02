​В Китае 26 человек погибли в результате крушения автобуса

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Автобус, в котором находились 30 человек, минувшей ночью потерял управление и разбился близ Тяньцзиня (Северный Китай). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на данный момент спасатели обнаружили живыми лишь четверых.

Среди выживших в крушении - второй водитель, билетный контроллер и два пассажира.

Автобус дальнего рейса следовал по скоростному шоссе из Тяньцзиня в Цзисянь.

По невыясненной причине он снес дорожное ограждение и рухнул в глубокий ров.