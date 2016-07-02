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    ​В Китае 26 человек погибли в результате крушения автобуса

    По невыясненной причине автобус снес дорожное ограждение и рухнул в глубокий ров

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Автобус, в котором находились 30 человек, минувшей ночью потерял управление и разбился близ Тяньцзиня (Северный Китай). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на данный момент спасатели обнаружили живыми лишь четверых.

    Среди выживших в крушении - второй водитель, билетный контроллер и два пассажира.

    Автобус дальнего рейса следовал по скоростному шоссе из Тяньцзиня в Цзисянь. 

    По невыясненной причине он снес дорожное ограждение и рухнул в глубокий ров.

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