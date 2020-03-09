В Китае число жертв обрушения отеля выросло до 11 человек - ОБНОВЛЕНО

Количество жертв обрушения отеля в Китае, который использовался в качестве места карантина для лиц, имевших тесный контакт с зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19, увеличилось до 11 человек, еще 21 все еще находится под завалами. Как передает Report, об этом сообщает газета "Жэньминь жибао".Здание отеля Xinjia Express обрушилось в субботу около 19.15 по местному времени в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу. Гостиница располагалась в шестиэтажном здании и открылась в июне 2018 года, в ней было 80 номеров. По предварительным данным, под завалами оказался 71 человек, не считая девяти человек, которым удалось самостоятельно выбраться.По данным газеты, по состоянию на 14.00 понедельника (10:00 по бакинскому времени), спасателям удалось вытащить из-под завалов 50 человек, из них 11 человек погибли, еще 21 человек все еще остается под завалами.Поисково-спасательные работы продолжаются.



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Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие последние данные рабочей группы по организации поисково-спасательной операции приводятся в понедельник в репортаже местного телевидения.

По состоянию на утро 9 марта, спасателям удалось обнаружить и извлечь из-под обломков рухнувшего здания 49 человек, 10 из них погибли от полученных травм. Семиэтажное здание гостиницы под названием "Синьцзя" обрушилось в городе Цюаньчжоу. Под завалами, согласно официальным данным, оказался 71 человек.

Спасатели продолжают поиск еще 22 человек. В операции по их спасению принимает участие более 1 тыс. пожарных, полицейских, военных и медицинских работников.

Эта гостиница использовалась для временного размещения на карантин лиц, имевших тесный контакт с инфицированными новым COVID-19. О причинах обрушения официальной информации пока не поступало. В местных СМИ сообщается, что в гостинице осуществлялись ремонтные работы.