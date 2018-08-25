В Китае 18 человек погибли при пожаре в отеле - ВИДЕО

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Не менее 18 человек погибли сегодня в результате пожара, который вспыхнул в отеле в городе Харбин - столице северной провинции Хэйлунцзя.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Синьхуа", трагедия произошла рано утром в одной из гостиниц с термальными источниками.

Загоревшееся строение – четырехэтажное кирпично-бетонное здание общей площадью около 18 тысяч квадратных метров. Площадь возгорания составляет около 400 квадратных метров.

На борьбу с огнем направлены пять пожарных бригад. В тушении возгорания задействованы 107 пожарных. Спасательные работы продолжаются.

Причина возгорания устанавливается.