В Китае 17 человек пропали без вести из-за оползня

По меньшей мере 17 человек пропали без вести в результате схода оползня в уезде Ганьло на территории Ляншань-Ийского автономного округа в юго-западной провинции Сычуань.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета China Daily.

Инцидент произошел 14 августа в 12:44 по местному времени (08:44 GMT+4), когда часть горной породы неожиданно обрушилась на участок железной дороги между городами Чэнду (административный центр Сычуани) и Куньмин (административный центр соседней юго-западной провинции Юньнань).

Как сообщается, под завалами оказался участок железнодорожных путей длиной около 70 м, а также десятки сотрудников технического персонала, которые на момент аварии проводили там ремонтные работы. Спасателям удалось спасти 11 человек.

На месте происшествия работают порядка 400 спасателей и 14 единиц техники.

Поисковые работы продолжаются.