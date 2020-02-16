​В Китае 1665 человек скончались от коронавируса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 68,5 тысячи, из них 1665 человек скончались, 9419 излечились и выписаны из больниц.

Как передает Reportсо ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 68 500 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 57 416 человек (11 272 человека находятся в тяжелом состоянии), 9419 человек выписаны из больниц и 1665 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.

Отдельно в Гонконге выявлены 56 случаев заражения (из них 1 человек скончался, 1 выздоровел), в Макао обнаружили 10 инфицированных (3 из них уже выписаны из больниц), на Тайване заразились 18 человек (1 из них выздоровел).