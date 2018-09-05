В Китае 15 человек задержаны за продажу дорогих подделок в 47 стран мира

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Полиция Китая задержала 15 подозреваемых по делу о продаже за рубеж через интернет различных поддельных товаров дорогих брендов в больших объемах. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, сотни тысяч единиц продукции на сумму свыше 1 млрд юаней ($150 млн) были поставлены зарубежным покупателям из 800 городов в 47 странах мира.

Товары, среди которых были, в частности, дорогая обувь, сумки и одежда, продавались через 35 интернет-сайтов на английском и испанском языках, которые были размещены на зарубежных серверах. Основной офис внешнеторговой компании, через которую реализовывался товар, был зарегистрирован в Шанхае. Контрафактная продукция закупалась в китайских провинциях Фуцзянь и Гуандун, а затем напрямую отправлялась покупателям.

Подозреваемые были задержаны полицией еще в мае этого года в разных районах провинций Фуцзянь, Гуандун и Хубэй, а также в Шанхае. В их числе были те, кто занимался поиском подделок, продвижением продаж и технические специалисты.