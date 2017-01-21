В Китае 12 человек погибли в результате обвала горной породы на отель

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Жертвами обвала горной породы, который разрушил отель в провинции Хубэй в Китае, стали 12 человек, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел накануне вечером в уезде Наньчжан городского округа Сянфань. Обвал горной породы произошел у задней части здания, которое в итоге оказалось частично разрушенным.

По последним данным штаба спасателей, после экспертной оценки и обследования места инцидента спасателями было установлено, что живых под завалами не обнаружено. Оставшиеся под обломками здания 10 человек были признаны погибшими.

В момент обрушения в отеле находились 15 человек, они были в ресторане на первом этаже трехэтажного здания.