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    В Китае 12 человек погибли в результате обвала горной породы на отель

    Живых под завалами не обнаружено

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Жертвами обвала горной породы, который разрушил отель в провинции Хубэй в Китае, стали 12 человек, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Инцидент произошел накануне  вечером  в уезде Наньчжан городского округа Сянфань. Обвал горной породы произошел у задней части здания, которое в итоге оказалось частично разрушенным. 

    По последним данным штаба спасателей, после экспертной оценки и обследования места инцидента спасателями было установлено, что живых под завалами не обнаружено. Оставшиеся под обломками здания 10 человек были признаны погибшими.

    В момент обрушения в отеле находились 15 человек, они были в ресторане на первом этаже трехэтажного здания.

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