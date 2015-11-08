В Кишиневе завершилась акция за объединение Румынии и Молдавии

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Манифестация в поддержку объединения Молдавии с Румынией завершилась в Кишиневе, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Около тысячи представителей праворадикальных движений, выступающих за объединения Молдавии с Румынией, провели в воскресенье манифестацию. Участники акции пикетировали посольства США и Германии в Кишиневе. Выступая на митинге, лидеры правых молодежных организаций передали послание этим странам, отмечая, что выходом из социально-экономического кризиса в регионе может быть объединение Молдавии и Румынии.

В руках манифестанты держали флаги Молдавии и Румынии.

"Трагедия в Бухаресте показала, что в Румынии необходима перезагрузка политического класса. С другой стороны, социально-экономический кризис, в котором оказалась Молдавия, демонстрирует, что страна нуждается в реорганизации. Поэтому и в Кишиневе, и в Бухаресте не должны упускать шанса объединиться в одну страну. Мы выступаем за общее правительство для двух румынских государств", — заявил организатор акции Константин Кодряну, активист праворадикального движения "Блок национального единства".