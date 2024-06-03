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В Кишиневе зафиксировали новую вспышку кори

В Кишиневе зафиксировали новую вспышку кори Вспышка кори зарегистрирована в семье с пятью детьми в Кишиневе, они находятся под наблюдением врачей.
Другие страны
3 июня 2024 г. 12:41
В Кишиневе зафиксировали новую вспышку кори

Вспышка кори зарегистрирована в семье с пятью детьми в Кишиневе, они находятся под наблюдением врачей.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил глава муниципального управления здравоохранения Молдовы Владимир Болокан.

"Вспышка кори была выявлена в семье с пятью детьми. Там довольно тяжелый случай, но он находится под контролем, под наблюдением врачей", - заявил Болокан на заседании городских служб.

По данным Национального агентства общественного здоровья, с начала этого года больше всего случаев заражения корью было диагностировано в Кишиневе. Всего в 2024 году был поврежден 71 случай инфицирования корью.

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